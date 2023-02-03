Президент Владимир Зеленский заявил, что на саммите Украина – ЕС стороны выразили понимание, что начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно в этом году. Об этом Зеленский сказал в видеообращении вечером 3 февраля.
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Зеленский сообщил, что по итогам саммита Украина – Евросоюз получены конкретные договоренности о том, как Украина станет еще ближе к Европейскому Союзу.
"Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре", – сказал он.
Президент отметил, что партнеры понимают, что в этом году необходимо, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку Украины и давление на Россию, в том числе санкционное давление.
"Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году", – заявил Зеленский.
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