Президент Владимир Зеленский заявил, что на саммите Украина – ЕС стороны выразили понимание, что начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно в этом году. Об этом Зеленский сказал в видеообращении вечером 3 февраля.

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Зеленский сообщил, что по итогам саммита Украина – Евросоюз получены конкретные договоренности о том, как Украина станет еще ближе к Европейскому Союзу.

"Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре", – сказал он.

Президент отметил, что партнеры понимают, что в этом году необходимо, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку Украины и давление на Россию, в том числе санкционное давление.

"Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году", – заявил Зеленский.

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Наталія Медведєва

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