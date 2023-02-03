UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно в этом году видео

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 20:35
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Аэроразведка из Соледара: Никакой истерики, окружений или суеты в действиях ВСУ – видео
Аэроразведка из Соледара: Никакой истерики, окружений или суеты в действиях ВСУ – видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что на саммите Украина – ЕС стороны выразили понимание, что начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно в этом году. Об этом Зеленский сказал в видеообращении вечером 3 февраля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский сообщил, что по итогам саммита Украина – Евросоюз получены конкретные договоренности о том, как Украина станет еще ближе к Европейскому Союзу.

"Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре", – сказал он.

Президент отметил, что партнеры понимают, что в этом году необходимо, как и в прошлом году, неизменно усиливать оборонную поддержку Украины и давление на Россию, в том числе санкционное давление.

"Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году", – заявил Зеленский.

Читайте также: Будущее Украины и ее граждан – в Евросоюзе. Совместное заявление президента и лидеров ЕС

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 