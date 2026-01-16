"Есть вещи, которые готовимся реализовать". Зеленский встретился с бывшим вице-премьером Кубраковым

Владимир Зеленский и Александр Кубраков (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский встретился с Александром Кубраковым, бывшим вице-премьером по восстановлению Украины - министром развития общин, территорий и инфраструктуры, и анонсировал совместную работу.

"Важно, что мы все в команде Украины готовы работать вместе и максимально эффективно ради общих результатов", - написал глава государства.

Читайте также Продажи аккумуляторов LiFePO4 растут. Стоит ли переплачивать за них во время блэкаутов

По словам Зеленского, они с Кубраковым обсудили "некоторые аспекты" чрезвычайной ситуации с энергетикой в городах и общинах Украины, а также перспективы сотрудничества с партнерами для "усиления устойчивости и инфраструктурного развития" государства.

"Есть вещи, которые готовимся реализовать", - указал президент, не приведя других деталей.

Кубраков находился на последней министерской должности с декабря 2022 по май 2024-го. В 2021-2022 годах возглавлял Министерство инфраструктуры до его объединения с Мингромад. До этого, в 2019-2021, руководил Укравтодором (ныне Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры).

В январе 2025 года на тот момент министр обороны Рустем Умеров назначил Кубракова своим советником на общественных началах.

В 2024-м нардеп от Голоса Ярослав Железняк заявлял LIGA.net, что давление на Кубракова и Мустафу Найема (экс-главу Госвосстановления, который оставил должность в июне того же года) шло именно от Офиса президента и Кабинета министров.