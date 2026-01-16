"Є речі, які готуємося реалізувати". Зеленський зустрівся з колишнім віцепрем'єром Кубраковим

Володимир Зеленський та Олександр Кубраков (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Кубраковим, колишнім віцепрем'єром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Важливо, що ми всі в команді України готові працювати разом і максимально ефективно заради спільних результатів", – написав глава держави.

За словами Зеленського, вони з Кубраковим обговорили "деякі аспекти" надзвичайної ситуації з енергетикою у містах та громадах України, а також перспективи співпраці з партнерами задля "посилення стійкості та інфраструктурного розвитку" держави.

"Є речі, які готуємося реалізувати", – вказав президент, не навівши інших деталей.

Кубраков перебував на останній міністерській посаді з грудня 2022 по травень 2024-го. У 2021-2022 роках очолював Міністерство інфраструктури до його об'єднання з Мінгромад. До цього, у 2019-2021, керував Укравтодором (нині Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури). До грудня 2019-го був народним депутатом від Слуги народу.

У 2024-му нардеп від Голосу Ярослав Железняк заявляв LIGA.net, що тиск на Кубракова та Мустафу Наєма (ексочільника Держвідновлення, який залишив посаду у червні того ж року) йшов саме від Офісу президента і Кабінету міністрів.

У січні 2025 року на той момент міністр оборони Рустем Умєров призначив Кубракова своїм радником на громадських засадах.