"Є речі, які готуємося реалізувати". Зеленський зустрівся з колишнім віцепрем'єром Кубраковим
Президент Володимир Зеленський зустрівся з Олександром Кубраковим, колишнім віцепрем'єром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.
"Важливо, що ми всі в команді України готові працювати разом і максимально ефективно заради спільних результатів", – написав глава держави.
За словами Зеленського, вони з Кубраковим обговорили "деякі аспекти" надзвичайної ситуації з енергетикою у містах та громадах України, а також перспективи співпраці з партнерами задля "посилення стійкості та інфраструктурного розвитку" держави.
"Є речі, які готуємося реалізувати", – вказав президент, не навівши інших деталей.
Кубраков перебував на останній міністерській посаді з грудня 2022 по травень 2024-го. У 2021-2022 роках очолював Міністерство інфраструктури до його об'єднання з Мінгромад. До цього, у 2019-2021, керував Укравтодором (нині Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури). До грудня 2019-го був народним депутатом від Слуги народу.
У 2024-му нардеп від Голосу Ярослав Железняк заявляв LIGA.net, що тиск на Кубракова та Мустафу Наєма (ексочільника Держвідновлення, який залишив посаду у червні того ж року) йшов саме від Офісу президента і Кабінету міністрів.
У січні 2025 року на той момент міністр оборони Рустем Умєров призначив Кубракова своїм радником на громадських засадах.
- Напередодні, 16 січня, Зеленський мав зустріч з послом у Британії та колишнім головкомом ЗСУ Залужним. Співрозмовник LIGA.net у владі заявив, що у цій події "нема конспірології".
- Раніше, 5 січня, глава держави зустрівся з колишнім главою МЗС Кулебою та висловив радість, що той "у команді України". Рішень щодо призначення Кулеби на нову посаду поки що немає.
