Эстония: Есть опасность сделать третью ошибку в отношениях с РФ

Урмас Рейнсалу (фото - epl.delfi.ee)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу надеется, что Запад не откажется от санкций против страны-агрессора России. Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, сейчас, "глядя на логику Запада, существует опасность сделать третью ошибку".

"Слишком бессильно. Грузия (отсутствие на войну против нее адекватной реакции в мире, - ред.) добавила России смелости, чтобы показать зубы. Прежде всего, в Крыму, потом в Луганске и Донецке. И если все это останется без весьма мощного ценника, а только замороженными конфликтами, где Запад показывает одностороннюю слабость, то это откроет путь и к третьему приключению интервенционистской политики в любой точке мира", - сказал Рейнсалу в интервью газете Eesti Paevaleht.

Глава МИД Эстонии уточнил - в условиях нового "окна возможностей" для поиска решений, чтобы положить конец российской агрессии в Украине, задачей Запада в целом остается "сохранение единства в поддержке Украины".

Он подчеркнул, что отказ от ценностных принципов ради прагматичного сотрудничества с Россией не отвечает интересам Эстонии.