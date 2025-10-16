Эстония не будет открывать переход на границе с Россией – построит там ограждения

Так называемый "Саатсеский сапог" останется закрытым ради безопасности страны после того, как там заметили людей с оружием

Кристен Михал (Фото: facebook.com/kristen.michal.5)

Эстония не будет открывать участок границы Саатсе-Саапа, так называемый "Саатсеский сапог", после того, как там были замечены вооруженные российские военные. Об этом заявил премьер-министр Кристен Михал, передает ERR.

В правительстве считают, что ни один житель Эстонии не должен использовать для поездок территорию России.

"Учитывая оценку угроз, эти дороги останутся закрытыми. Существуют различные риски при движении по территории Российской Федерации, российская активность возросла, и прежнее соглашение, согласно которому нужно проезжать там без остановки, невыполнимо, когда там находятся вооруженные люди. Эти вспомогательные дороги закрыты и останутся закрытыми", – сказал он.

Объездная дорога, по словам премьера, будет достроена через несколько месяцев.

В то же время министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сообщил, что отчет об угрозах показал, что ни один из эстонских официальных органов не может на 100% гарантировать безопасность проезда на "Саатсеском сапоге". Более того, там планируют поставить барьеры и соединить ограждения, построенные по обе стороны дороги.

"Речь идет о России. Решение правительства закрыть дорогу было основано на соображениях безопасности. С другой стороны, это было сделано для обеспечения безопасности, чтобы наша граница оставалась нетронутой, чтобы в ней не было дыр", – сказал он.