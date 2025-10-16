Естонія не відкриватиме перехід на кордоні з Росією – побудує там огорожі

Так званий "Саатсеський чобіт" залишиться закритим заради безпеки країни після того, як там помітили людей зі зброєю

Крістен Міхал (Фото: facebook.com/kristen.michal.5)

Естонія не буде відкривати ділянку кордону Саатсе-Саапа, так званий "Саатсеський чобіт", після того, як там були помічені озброєні російські військові. Про це заявив прем'єр-міністр Крістен Міхал, передає ERR.

В уряді вважають, що жоден житель Естонії не повинен використовувати для поїздок територію Росії.

"З огляду на оцінку загроз, ці дороги залишаться закритими. Існують різні ризики під час руху територією Російської Федерації, російська активність зросла, і попередня угода, згідно з якою потрібно проїжджати там без зупинки, є нездійсненною, коли там перебувають озброєні люди. Ці допоміжні дороги закриті й залишаться закритими", – сказав він.

Об'їзну дорогу, за словами прем'єра, буде добудовано за кілька місяців.

Водночас міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро повідомив, що звіт про погрози засвідчив, що жоден з естонських офіційних органів не може на 100% гарантувати безпеку проїзду на "Саатсеському чоботі". Ба більше, там планують поставити бар'єри і з'єднати огорожі, побудовані по обидва боки дороги.

"Мова йде про Росію. Рішення уряду закрити дорогу було засноване на міркуваннях безпеки. З іншого боку, це було зроблено для забезпечення безпеки, щоб наш кордон залишався недоторканим, щоб у ньому не було дірок", – сказав він.