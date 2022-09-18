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Эстония обучает украинских военных, Генштаб ВСУ показал яркие фото

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18.09.2022, 13:28
Эстония обучает украинских военных, Генштаб ВСУ показал яркие фото - Фото
Фото: Пресс-служба Штаба Сил обороны Эстонии

Эстония помогает с обучением Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ и опубликовал фото, которые предоставила пресс-служба Штаба Сил обороны Эстонии.

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"Эстония помогает с тренировкой Вооруженных Сил Украины. Благодарны за поддержку!" – говорится в сообщении.

На фото засняты этапы подготовки артиллеристов.

Эстония обучает украинских военных, Генштаб ВСУ показал яркие фото

Эстония обучает украинских военных, Генштаб ВСУ показал яркие фото

Эстония обучает украинских военных, Генштаб ВСУ показал яркие фото

Эстония сообщила о решении принять участие в обучении украинских военных 18 августа. "В полевых учениях бесспорным козырем Сил обороны Эстонии является подготовка резервистов к интенсивной и классической войне против подавляющего противника, то есть к той войне, которую сейчас ведет Украина", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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Наталія Медведєва
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обучение эстония ВСУ военная помощь война
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