Эстония обучает украинских военных, Генштаб ВСУ показал яркие фото

Эстония помогает с обучением Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ и опубликовал фото, которые предоставила пресс-служба Штаба Сил обороны Эстонии.

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"Эстония помогает с тренировкой Вооруженных Сил Украины. Благодарны за поддержку!" – говорится в сообщении.

На фото засняты этапы подготовки артиллеристов.

Эстония сообщила о решении принять участие в обучении украинских военных 18 августа. "В полевых учениях бесспорным козырем Сил обороны Эстонии является подготовка резервистов к интенсивной и классической войне против подавляющего противника, то есть к той войне, которую сейчас ведет Украина", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

14 сентября сообщалось, что около 5 000 военнослужащих ВСУ уже закончили подготовку в Великобритании.

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Наталія Медведєва

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