UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эстония отбила мощную кибератаку после демонтажа советского памятника

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 12:57
Эстония отбила мощную кибератаку после демонтажа советского памятника - Фото
Демонтаж советского памятника в Нарве (Фото - скриншот из видео)

17 августа против информационных ресурсов Эстонии была проведена массированная кибератака. Об этом сообщил в Twitter замминистра цифровой трансформации Луукас Ильвес.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вчера Эстония подверглась самым масштабным кибератакам, с которыми она сталкивалась с 2007 года. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор", – написал Ильвес.

Ильвес уточнил, что атаки были успешно отражены. "E-Estonia запущена и работает. Оказание услуги не было нарушено. За некоторыми краткими и незначительными исключениями, веб-сайты оставались полностью доступными". 

В 2007 году кибератаки на ресурсы Эстонии продолжались 22 дня после того, как решением властей советский памятник был перенесен из центра Таллинна на военное кладбище.

Издание ERR.ee связывает новые атаки с тем, что 17 августа по решению правительства был проведен демонтаж нескольких советских памятников, в том числе танка в Нарве.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кибератака Эстония,
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 