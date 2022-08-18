Эстония отбила мощную кибератаку после демонтажа советского памятника

17 августа против информационных ресурсов Эстонии была проведена массированная кибератака. Об этом сообщил в Twitter замминистра цифровой трансформации Луукас Ильвес.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вчера Эстония подверглась самым масштабным кибератакам, с которыми она сталкивалась с 2007 года. Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор", – написал Ильвес.

Ильвес уточнил, что атаки были успешно отражены. "E-Estonia запущена и работает. Оказание услуги не было нарушено. За некоторыми краткими и незначительными исключениями, веб-сайты оставались полностью доступными".

В 2007 году кибератаки на ресурсы Эстонии продолжались 22 дня после того, как решением властей советский памятник был перенесен из центра Таллинна на военное кладбище.

Издание ERR.ee связывает новые атаки с тем, что 17 августа по решению правительства был проведен демонтаж нескольких советских памятников, в том числе танка в Нарве.

С 18 августа Эстония перестала пускать в страну граждан России, которым выдала ранее шенгенские туристические визы.