Эстония озвучила позицию по санкциям за паспорта РФ в Донбассе

Урмас Рейнсалу (фото - twitter.com/UrmasReinsalu)

Евросоюз должен расширить санкции против России за раздачу украинцам паспортов РФ во временно оккупированном Донбассе. Об этом глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил в Twitter.

"Провокационные действия России в Украине говорят сами за себя. ЕС не должен признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированных территориях, и должен рассмотреть расширение санкций. ЕС остается единым в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметил Рейнсалу.

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13 мая, главы МИД стран-членов ЕС в 10-ю годовщину Восточного партнерства в Брюсселе заявили, что не планируют вводить новые санкции против РФ из-за паспортов в Донбассе.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина нарабатывает комплекс ответных мер из-за решения России раздавать свои паспорта гражданам Украины, живущим в ОРДЛО.

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