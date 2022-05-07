Эстония поможет Украине в восстановлении Житомирской области – глава МИД

Эстония поможет Украине в восстановлении Житомирской области, сообщила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс на пресс-конференции с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Украины в Киеве.

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"Мы бы хотели сосредоточить наше внимание на Житомирской области. Мы хотели бы помочь этой области с проведением восстановления", – сказала Лийметс.

Лийметс также отметила, что Эстония понимает потребности Украины и страна привлечет других партнеров, чтобы совместно присоединиться к восстановлению домов, детских садов и обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов.

По ее словам, Эстония также планирует отправить группу экспертов по разминированию, которые будут помогать с разминированием в освобожденных регионах Украины.

Глава МИД Эстонии также поддержала присоединения Украины к ЕС в статусе страны-кандидата.

По ее словам, Эстония приняла у себя более 35 000 украинцев-беженцев и недавно проголосовала за выделение дополнительных 3 млн евро на гуманитарную помощь для Украины.

Главы МИД стран Балтии побывали вчера в Киеве, чтобы завершить визит, прерванный 24 февраля из-за полномасштабного российского вторжения.

Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главами МИД стран Балтии заявил, что страны, которые выступают против введения эмбарго на российскую нефть, занимают ошибочную позицию, так как в условиях нынешней войны неизвестно, что будет с Европой через один или два года.

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Наталия Фреик

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