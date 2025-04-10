Эстония приняла закон, обязывающий церкви разорвать отношения с Москвой

У религиозных организаций страны будет два месяца, чтобы выполнить требования нового закона после его вступления в силу

Собор ЭПХР в Таллинне (Фото: ERR)

Парламент Эстонии принял новый закон, вносящий изменения в "Закон о церквях и конгрегации". Религиозным организациям, действующим на территории страны, запрещено иметь связи с иностранным государством, представляющим угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает парламент Эстонии.

Как отмечается на сайте законодательного органа, целью принятия нового закона является предотвращение использования религиозных организаций для разжигания ненависти или насилия.

Согласно положениям нового закона, церкви и монастыри не могут иметь духовные и экономические связи, а также быть связаны уставом или другими документами с религиозным центром, поддерживающим военную агрессию или призвавшим к войне, террористическому преступлению или другому незаконному применению вооруженной силы и насилия.

Как отмечает издание ERR, поводом для внесения изменений в закон стала открытая поддержка Русской православной церкви войны России против Украины.

На территории Эстонии действуют Пюхтицкий монастырь, непосредственно подчиненный Московскому патриарху, а также Эстонская православная христианская церковь, которая также сохраняет связь с РПЦ.

"Переговоры и просьбы порвать связь с Москвой ведутся с начала агрессивной войны Российской Федерации в 2022 году. Это деликатная тема, и государство проявляло здесь большое терпение. Мы дали учреждениям время доказать своими действиями, что они не хотят представлять государство-агрессора в Эстонии. Однако никаких реальных изменений ни церковь, ни монастырь осуществить не захотели", – процитировало издание министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро.

Закон вступает в силу после подписания президентом. Церквам, конгрегациям и монастырям предоставляется двухмесячный переходный период для выполнения его положений.

В случае невыполнения требований нового закона, решение о прекращении деятельности религиозного объединения будет принимать суд.