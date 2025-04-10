Естонія ухвалила закон, що зобов'язує церкви розірвати стосунки із Москвою

У релігійних організацій країни буде два місяці, щоб виконати вимоги нового закону після набуття ним чинності

Собор ЕПХР у Таллінні (Фото: ERR)

Парламент Естонії ухвалив новий закон, який вносить зміни до "Закону про церкви та конгрегації". Релігійним організаціям, що діють на території країни, заборонено мати зв'язки з іноземною країною, яка становить загрозу національній безпеці. Про це повідомляє парламент Естонії.

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Як зазначається на сайті законодавчого органу, метою ухвалення нового закону є запобігти використанню релігійних організацій для розпалювання ненависті чи насильства.

Відповідно до положень нового закону, церкви та монастирі не можуть мати духовні та економічні зв'язки, а також бути пов'язаними статутом чи іншими документами із релігійним центром, що підтримував військову агресію або закликав до війни, терористичного злочину чи іншого незаконного застосування збройної сили та насильства.

Як зазначає видання ERR, приводом для внесення змін до закону стала відкрита підтримка Російської православної церкви війни Росії проти України.

На території Естонії діють Пюхтицький монастир, що безпосередньо підпорядкований Московському патріарху, а також Естонська православна християнська церква, яка також зберігає зв'язок із РПЦ.

"Переговори й прохання порвати зв'язок з Москвою ведуться з початку агресивної війни Російської Федерації у 2022 році. Це делікатна тема, і держава виявляла тут велике терпіння. Ми дали установам час довести своїми діями, що вони не хочуть представляти державу-агресора в Естонії. Проте жодних реальних змін ані церков, ані монастир здійснити не схотіли", – процитувало видання міністра внутрішніх справ Естонії Ігоря Таро.

Закон набуває чинності після підписання президентом. Церквам, конгрегаціям та монастирям надається двомісячний перехідний період, щоб виконати його положення.

У випадку невиконання вимог нового закону рішення про припинення діяльності релігійного об'єднання ухвалюватиме суд.