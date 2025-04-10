МЗС: РФ впровадила систему репресій проти вірян на окупованих територіях

Серед злочинів Росії – переслідування та незаконне ув'язнення вірян та духовенства, руйнування та захоплення церковних споруд тощо

Храм ПЦУ в Євпаторії, що знищили окупанти (Фото: krymr.com)

Росія впровадила на тимчасово окупованих українських територіях систему репресій проти релігійних громад, спрямовану на знищення релігійного різноманіття та української духовної ідентичності. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

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Окупаційна адміністрація примусово підпорядковує незалежні релігійні громади Російській православній церкві (РПЦ), переслідує духовенство та вірян, руйнує церковні споруди та нав’язує ідеологію так званого "руського міра".

Як повідомляє МЗС із посиланням на дані голови Міжнародного альянсу за свободу релігії та віросповідання Роберта Рехака від 24 лютого 2025 року, з початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили 67 представників духовенства різних конфесій в Україні, пошкодили або знищили понад 640 культових споруд, зокрема 596 християнських церков.

Від репресій страждають представники всіх релігійних організацій, що не підпорядковані РПЦ. Зокрема представники Православної Церкви України, протестантські громади, Римо- та Греко-Католицька церкви, мусульманські організації, представники релігійних меншин.

Переслідуються також представники Української православної церкви (Росія вважає УПЦ частиною РПЦ. – Ред.), які не погоджуються з окупаційним режимом.

Як заявляє МЗС, проти вірян та духовенства фабрикуються кримінальні справи, проводяться обшуки, чиняться погрози та фізичний тиск.

За наявною інформацією, російські окупаційні сили незаконно утримують понад 30 релігійних діячів.

Міністерство закликало міжнародну спільноту засудити злочини Російської Федерації на тимчасово окупованих українських територіях, посилити тиск на державу-агресора та активізувати роботу над притягненням до відповідальності осіб, причетних до порушень прав людини та репресій проти українських релігійних громад.