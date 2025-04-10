МИД: РФ внедрила систему репрессий против верующих на оккупированных территориях

Среди преступлений России – преследование и незаконное заключение верующих и духовенства, разрушение и захват церковных сооружений и т.п.

Храм ПЦУ в Евпатории, уничтоженный оккупантами (Фото: krymr.com)

Россия внедрила на временно оккупированных украинских территориях систему репрессий против религиозных общин, направленную на уничтожение религиозного разнообразия и духовной идентичности. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Оккупационная администрация принудительно подчиняет независимые религиозные общины Русской православной церкви (РПЦ), преследует духовенство и верующих, разрушает церковные сооружения и навязывает идеологию так называемого "русского мира".

Как сообщает МИД со ссылкой на данные главы Международного альянса за свободу религии и вероисповедания Роберта Рехака от 24 февраля 2025 года, с начала полномасштабного вторжения российские войска убили 67 представителей духовенства различных конфессий в Украине, повредили или уничтожили более 640 культовых сооружений, в том числе 596 христианских церквей.

От репрессий страдают представители всех религиозных организаций, которые не подчиняются РПЦ. В частности представители Православной Церкви Украины, протестантские общины, Римо- и Греко-Католическая церкви, мусульманские организации, представители религиозных меньшинств.

Преследуются также представители Украинской православной церкви (Россия считает УПЦ частью РПЦ. – Ред.), которые не согласны с оккупационным режимом.

Как заявляет МИД, против верующих и духовенства фабрикуются уголовные дела, проводятся обыски, происходят угрозы и физическое давление.

По имеющейся информации, российские оккупационные силы незаконно удерживают более 30 религиозных деятелей.

Министерство призвало международное сообщество осудить преступления Российской Федерации на временно оккупированных украинских территориях, усилить давление на государство-агрессора и активизировать работу над привлечением к ответственности лиц, причастных к нарушениям прав человека и репрессиям против украинских религиозных общин.