Эстония укрепляет границу с РФ "зубами дракона", но готова минировать участки – глава армии

Андрус Мерило (Фото: mil.ee/en)

Эстония уже укрепляет границу на случай вторжения России, в частности "зубами дракона". Но в случае угрозы готова начать минировать участки, заявил в интервью LRT командующий Вооруженными силами Эстонии Андрус Мерило.

"Мы все еще верим знакам и предупреждениям, мы знаем, что у нас есть время подготовиться. Если ситуация ухудшится, нам придется начать операцию по возведению заграждений, а также закладывать мины в определенное время", – сказал он, отметив, что пока этот этап не достигнут.

По словам Мерило, все подготовительные мероприятия, которые сейчас ведутся, направлены на то, чтобы сделать агрессию невозможной. Один из элементов – Балтийская линия обороны, в рамках которой сооружают бетонные заграждения "зубы дракона", бункеры и другие укрепления на границе с РФ.

Цель этой линии обороны – не допустить быстрого захвата Россией территории даже в случае возможного стратегического внезапного удара.

По словам командующего эстонской армией, линия обороны Балтийского моря должна включать не только традиционные заграждения, но и новые технологии борьбы с воздушными угрозами, а именно – дроны. Должна быть комбинация средств противодействия угрозам.

"Нельзя игнорировать тот факт, что в ближайшем будущем возможны преднамеренные действия, возможно, даже самые худшие сценарии, когда планируется атаковать важные объекты с помощью роя беспилотников", – сказал он.