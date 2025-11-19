Эстония укрепляет границу с РФ "зубами дракона", но готова минировать участки – глава армии
Эстония уже укрепляет границу на случай вторжения России, в частности "зубами дракона". Но в случае угрозы готова начать минировать участки, заявил в интервью LRT командующий Вооруженными силами Эстонии Андрус Мерило.
"Мы все еще верим знакам и предупреждениям, мы знаем, что у нас есть время подготовиться. Если ситуация ухудшится, нам придется начать операцию по возведению заграждений, а также закладывать мины в определенное время", – сказал он, отметив, что пока этот этап не достигнут.
По словам Мерило, все подготовительные мероприятия, которые сейчас ведутся, направлены на то, чтобы сделать агрессию невозможной. Один из элементов – Балтийская линия обороны, в рамках которой сооружают бетонные заграждения "зубы дракона", бункеры и другие укрепления на границе с РФ.
Цель этой линии обороны – не допустить быстрого захвата Россией территории даже в случае возможного стратегического внезапного удара.
По словам командующего эстонской армией, линия обороны Балтийского моря должна включать не только традиционные заграждения, но и новые технологии борьбы с воздушными угрозами, а именно – дроны. Должна быть комбинация средств противодействия угрозам.
"Нельзя игнорировать тот факт, что в ближайшем будущем возможны преднамеренные действия, возможно, даже самые худшие сценарии, когда планируется атаковать важные объекты с помощью роя беспилотников", – сказал он.
- 13 октября разведка Германии предупредила, что Россия может начать военный конфликт против Европы до 2029 года.
- 18 ноября посол США в НАТО заявил, что Европа должна занять более агрессивную позицию в отношении России.
