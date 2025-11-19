Естонія зміцнює кордон із РФ "зубами дракона", але готова мінувати ділянки – глава армії

Андрус Меріло (Фото: mil.ee/en)

Естонія вже зміцнює кордон на випадок вторгнення Росії, зокрема "зубами дракона". Але в разі загрози готова почати мінувати ділянки, заявив в інтерв'ю LRT командувач Збройних сил Естонії Андрус Меріло.

"Ми все ще віримо знакам і попередженням, ми знаємо, що в нас є час підготуватися. Якщо ситуація погіршиться, нам доведеться почати операцію зі зведення загороджень, а також закладати міни в певний час", – сказав він, зазначивши, що поки що цього етапу не досягнуто.

За словами Меріло, всі підготовчі заходи, які зараз тривають, спрямовані на те, щоб зробити агресію неможливою. Один з елементів – Балтійська лінія оборони, у рамках якої споруджують бетонні загородження "зуби дракона", бункери та інші укріплення на кордоні з РФ.

Мета цієї лінії оборони – не допустити швидкого захоплення Росією території навіть у разі можливого стратегічного раптового удару.

За словами командувача естонської армії, лінія оборони Балтійського моря має включати не тільки традиційні загородження, а й нові технології боротьби з повітряними загрозами, а саме – дрони. Має бути комбінація засобів протидії загрозам.

"Не можна ігнорувати той факт, що в найближчому майбутньому можливі навмисні дії, можливо, навіть найгірші сценарії, коли планується атакувати важливі об'єкти за допомогою рою безпілотників", – сказав він.