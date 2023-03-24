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Эстония высылает еще одного дипломата РФ "за подрыв безопасности" 

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 13:58
Эстония высылает еще одного дипломата РФ
Урмас Рейнсалу (Фото - EPA)

Эстония высылает консула Российской Федерации Александра Савинова, который "принимал активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии". Об этом сообщает ERR.ee.

МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства РФ и вручило ему дипломатическую ноту о том, что сотрудник российского посольства с дипломатическим статусом объявлен персоной нон грата. МИД заявил, что его деятельность в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому он должен покинуть страну не позднее 29 марта.

В МИД Эстонии отмечают, что российский дипломат "принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, которая оправдывает военные действия России и занимался расколом общества Эстонии".

Глава МИД Урмас Рейнсалу сказал ERR.ee, что речь идет о консуле Александре Савинове. 

Эстония  и Россия сохраняют дипломатические отношения, однако отозвали своих послов.

  • 17 марта 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Марьяну Бецу с должности посла Украины в Эстонии и назначил вместо нее Максима Кононенко.
  • 22 марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия подготовилась к длительной конфронтации, и страны Европы тоже должны быть к ней готовы. 
Сергій Бережний
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