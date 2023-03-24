Эстония высылает еще одного дипломата РФ "за подрыв безопасности" 

Эстония высылает консула Российской Федерации Александра Савинова, который "принимал активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии". Об этом сообщает ERR.ee.

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МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства РФ и вручило ему дипломатическую ноту о том, что сотрудник российского посольства с дипломатическим статусом объявлен персоной нон грата. МИД заявил, что его деятельность в Эстонии противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях, поэтому он должен покинуть страну не позднее 29 марта.

В МИД Эстонии отмечают, что российский дипломат "принимал непосредственное и активное участие в подрыве безопасности и конституционного строя Эстонии, распространении пропаганды, которая оправдывает военные действия России и занимался расколом общества Эстонии".

Глава МИД Урмас Рейнсалу сказал ERR.ee, что речь идет о консуле Александре Савинове.

Эстония и Россия сохраняют дипломатические отношения, однако отозвали своих послов.

17 марта 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Марьяну Бецу с должности посла Украины в Эстонии и назначил вместо нее Максима Кононенко.

22 марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия подготовилась к длительной конфронтации, и страны Европы тоже должны быть к ней готовы.

Сергій Бережний

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