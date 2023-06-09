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Эстония запретила въезд главе РПЦ Гундяеву как крупнейшему носителю путинской идеологии

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09.06.2023, 16:27
Эстония запретила въезд главе РПЦ Гундяеву как крупнейшему носителю путинской идеологии - Фото
Фото: EPA

Эстония запретила въезд в страну главе организации Русская православная церковь Кириллу Гундяеву, его внесли в "список Магнитского" – перечень людей, нарушающих права человека. Об этом сообщает Postimees.

Как отмечается, "список Магнитского" представил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Согласно документу, в Эстонию запрещен въезд 58 россиянам, в том числе главе РПЦ Гундяеву и девяти преследователям и похитителям правозащитника Владимира Кара-Мурзы.

По словам Цахкны, этим людям запретили въезд в Эстонию, потому что они участвовали в серьезных нарушениях прав человека или способствовали их нарушению.

"Патриарх Кирилл является одним из крупнейших носителей и сторонников путинской идеологии, – сказал министр иностранных дел Эстонии. – Давно пора было внести его в черный список. Он оправдывал и разжигал войну против Украины".

Запрет на въезд был также применен к девяти преследователям и похитителям Кара-Мурзы, которые пока не подпадают под санкции ЕС, и к лицам, причастным к смерти Сергея Магнитского.

"Эстония считает, что преследователи и похитители Кара-Мурзы должны быть включены в международный режим санкций по правам человека", — сказал Цахкна.

Как отмечается, "список Магнитского" был пересмотрен в связи с истечением срока действия запрета на въезд, установленного в 2018 году распоряжением правительства Эстонии.

"Мы добавили в список людей, которые серьезно нарушают права человека, и тех, кто их поддерживает, – им в Эстонии не рады", — сказал Цахкна.

СПРАВКА. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского" – документ, который вводит персональные санкции против российских чиновников, ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского (занимался антикоррупционными расследованиями в РФ) в тюрьме в 2009 году и за нарушение прав человека в России в целом. Аналоги "списка Магнитского" есть в странах Европы.

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Наталья Медведева
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