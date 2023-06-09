Естонія заборонила в'їзд голові РПЦ Гундяєву як найбільшому з носіїв путінської ідеології

Естонія заборонила в'їзд у країну голові організації Російська православна церква Кирилу Гундяєву, його внесли до "списку Магнітського" – переліку осіб, які порушують права людини. Про це повідомляє Postimees.

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Як зазначається, "список Магнітського" представив глава МЗС Естонії Маргус Цахкна.

Згідно з документом, в Естонію заборонено в'їзд 58 росіянам, зокрема голові РПЦ Гундяєву та дев'яти переслідувачам та викрадачам правозахисника Володимира Кара-Мурзи.

За словами Цахкни, цим людям заборонили в'їзд до Естонії, тому що вони брали участь у серйозних порушеннях прав людини або сприяли їхньому порушенню.

"Патріарх Кирило є одним з найбільших носіїв і прихильників путінської ідеології, – сказав міністр закордонних справ Естонії. – Давно треба було внести його до чорного списку. Він виправдовував та розпалював війну проти України".

Заборона на в'їзд була також застосована до дев'яти переслідувачів та викрадачів Кара-Мурзи, які поки не підпадають під санкції ЄС, та до осіб, причетних до смерті Сергія Магнітського.

"Естонія вважає, що переслідувачі та викрадачі Кара-Мурзи мають бути включені до міжнародного режиму санкцій з прав людини", – сказав Цахкна.

Як зазначається, "список Магнітського" було переглянуто у зв'язку із закінченням терміну дії заборони на в'їзд, встановленого у 2018 році розпорядженням уряду Естонії.

"Ми додали до списку людей, які серйозно порушують права людини, та тих, хто їх підтримує, – їм в Естонії не раді", – сказав Цахкна.

ДОВІДКА. У 2012 році в США було ухвалено "закон Магнітського" – документ, який вводить персональні санкції проти російських чиновників, відповідальних за смерть юриста Сергія Магнітського (займався антикорупційними розслідуваннями у РФ) у в'язниці у 2009 році та за порушення прав людини в Росії в цілому. Аналоги "списку Магнітського" є у країнах Європи.

У вересні 2022 року глава РПЦ Гундяєв заявив, що своєю смертю в Україні окупанти "змивають усі гріхи".

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