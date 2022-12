"Это империя на табуретках". Женщину в РФ выволокли из автобуса за критику армии – видео

В Долгопрудном Московской области мужчина вышвырнул из автобуса женщину, которая критиковала снабжение российской армии, пытающейся оккупировать Украину. Соответствующее видео 16 декабря опубликовал Telegram-канал "Типичный Долгопрудный".

Видео начинается с диалога женщины с другой пассажиркой:

- Телевизор — великая сила. Я два раза там (в Украине. – Ред.) была в молодости. Я не имею отношения, у меня даже знакомых там нет.

- Так вы поедьте, помогите им там.

- Вы поедьте! Куда вы суетесь? В галошах пошли воевать. В резиновых сапогах и танки на табуретках — все разворовано. Российские танки на табуретках. Я говорю: империя, это империя такая на табуретках.

После этих слов, во время остановки автобуса, один из пассажиров схватил женщину за руку и грубо выволок из автобуса.

In Russia, an elderly woman was kicked out (literally) from the bus for criticising the war Russia wages against Ukraine. pic.twitter.com/tm6JZeqs9p