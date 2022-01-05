"Это исключено". Посол Украины не верит, что Меркель будет работать в России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник не верит, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель может получить работу в России после окончания ее каденции. Об этом он заявил в интервью Европейской правде.
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Интервьюер спросил Мельника, может ли Меркель повторить путь своего предшественника Герхарда Шредера и возглавить российско-немецкий газопровод Северный поток-2, Роснефть или что-то подобное.
"Это исключено! Ангелу Меркель можно оценивать по-разному, но это — нет", — ответил посол.
Мельник сказал, что за последние семь лет был участником десятков встреч Меркель с украинскими политиками, а потому может сказать: экс-канцлер "имеет моральный хребет и внутренние ценностные ориентиры".
"Я исключаю возможность ее возвращения в экономическую сферу, а тем более в сферу влияния российского бизнеса. Вероятность этого сценария близка к нулю", – сказал он.
Посол также "склонен доверять" людям из окружения Меркель, которые говорят, что она вряд ли вернется в политику.
- При Ангеле Меркель был достроен Северный поток-2, который Украина и ряд европейских стран считают угрозой для безопасности Европы.
- Также министр обороны Алексей Резников заявил, что при Меркель Германия блокировала поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.
- Некоторые европейские топ-политики после карьеры получают должности в российских госкомпаниях. Например, экс-канцлер Германии Шредер возглавляет совет директоров Роснефти, а экс-премьер Франции Франсуа Фийон недавно был избран в совет директоров Сибура.
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