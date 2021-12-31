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Премьер Польши: Мы же предупреждали, что Северный поток-2 – инструмент для шантажа Европы

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 10:17
Премьер Польши: Мы же предупреждали, что Северный поток-2 – инструмент для шантажа Европы - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото - EPA-EFE)

Польша много раз предупреждала партнеров по Евросоюзу, что Северный поток-2 – это инструмент газового шантажа со стороны России, сказал на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Polske Radio 24.  

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Премьер-министра попросили прокомментировать недавнее заявление лидера РФ Владимира Путина, который сказал, что если будет согласие на запуск газопровода, газ "широким потоком пойдет в Европу и цены на него упадут". 

"Трудно найти лучшее доказательство того, о чем говорим уже несколько лет, что Северный поток-2 – это инструмент газового шантажа, и слова Путина это лишний раз подтверждают", – сказал Моравецкий.

Польский премьер считает, что Кремль ясно дает понять Евросоюзу: "Если вы, ребята в Западной Европе, будете покладистыми, мы откроем кран и пойдет газ. В противном случае у вас будут проблемы".

Моравецкий заявил, что Европейский союз должен "четко ответить на такой шантаж", причем не только "решительной политикой в краткосрочной перспективе", но и "расширением газовой и энергетической инфраструктуры в долгосрочной перспективе".

13 декабря Моравецкий заявлял, что благодаря газопроводу Кремль получит больше возможностей для давления на Украину и Европейский союз.

  • Чиновники из администрации США заявляли, что у них есть договоренность с Германией о закрытии газопровода СП-2, если Россия вторгнется в Украину.
  • 13 декабря 2021 года госсекретарь США Блинкен сказал, что США считают вопрос запуска СП-2 средством давления на Россию.
  • 29 декабря вице-канцлер Германии Хабек заявил, что допускает возможность остановки проекта СП–2 в зависимости от ситуации на границе Украины. Ранее он называл разрешение Евросоюза на строительство СП-2 геополитической ошибкой.

Читайте также: Запуск Северного потока-2 не снизит цены на газ в Европе – Витренко

Сергей Бережной
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Матеуш Моравецкий польша владимир путин евросоюз северный поток-2 шантаж поставки газа
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