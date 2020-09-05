"Это как знак качества". Порошенко о российских санкциях против него

Пятый президент отреагировал на введение Россией санкций против него и других украинцев

Пятый президент Петр Порошенко сравнил с "государственной наградой" введение Россией санкций против него. Об этом он сказал во время встречи с жителями Дрогобыча, сообщается в Telegram-канале Порошенко.

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"Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это - как знак качества", - говорится в сообщении.

Вчера Россия ввела санкции против 43-х украинцев. В список, помимо Порошенко, попали нардепы разных фракций, основатель партии Голос Святослав Вакарчук и топ-менеджеры предприятий, которые принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову .

В Офисе президента заявили , что если Россия ввела санкции против 43 украинцев за их принципиальные позиции, которые в частности касаются агрессии РФ против Украины, то она может смело вводить их против всех украинцев.

Вадим Ребрина

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