UA

"Это как знак качества". Порошенко о российских санкциях против него

05.09.2020, 17:07
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Пятый президент отреагировал на введение Россией санкций против него и других украинцев

Пятый президент Петр Порошенко сравнил с "государственной наградой" введение Россией санкций против него. Об этом он сказал во время встречи с жителями Дрогобыча, сообщается в Telegram-канале Порошенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это - как знак качества", - говорится в сообщении.

  • Вчера Россия ввела санкции против 43-х украинцев. В список, помимо Порошенко, попали нардепы разных фракций, основатель партии Голос Святослав Вакарчук и топ-менеджеры предприятий, которые принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.
  • В Офисе президента заявили, что если Россия ввела санкции против 43 украинцев за их принципиальные позиции, которые в частности касаются агрессии РФ против Украины, то она может смело вводить их против всех украинцев. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Россия Петр Порошенко санкции Донбасс

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Первая налоговая история Украины: кто у нас платит налоги и насколько они справедливые

Первая налоговая история Украины: кто у нас платит налоги и насколько они справедливые
 