"Это как знак качества". Порошенко о российских санкциях против него
05.09.2020, 17:07
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
Пятый президент отреагировал на введение Россией санкций против него и других украинцев
Пятый президент Петр Порошенко сравнил с "государственной наградой" введение Россией санкций против него. Об этом он сказал во время встречи с жителями Дрогобыча, сообщается в Telegram-канале Порошенко.
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"Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это - как знак качества", - говорится в сообщении.
- Вчера Россия ввела санкции против 43-х украинцев. В список, помимо Порошенко, попали нардепы разных фракций, основатель партии Голос Святослав Вакарчук и топ-менеджеры предприятий, которые принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.
- В Офисе президента заявили, что если Россия ввела санкции против 43 украинцев за их принципиальные позиции, которые в частности касаются агрессии РФ против Украины, то она может смело вводить их против всех украинцев.
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