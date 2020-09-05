"Вводите против всех украинцев". Зеленский ответил на новые санкции России

В новых санкциях России против украинских политиков нет логики, считают в ОП, они спекулятивны

Если Россия ввела санкции против 43 украинцев за их принципиальные позиции, которые в частности касаются агрессии РФ против Украины, то она может смело вводить их против всех украинцев. Такой ответ опубликовала пресс–служба Офиса президента Владимира Зеленского.

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В ОП заявили, что, независимо от партийной принадлежности, украинцы абсолютно едины в вопросах территориальной целостности, стандартов демократии и прав человека, а также постулата о стране-оккупанте.

"Рекомендуем вводить санкции сразу против всех наших парламентариев и даже против всех наших граждан. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо", - говорится в сообщении.

В ОП также заявили, что если это попытка РФ перед местными выборами в Украине подыграть определенным политическим группам, то они провальны.

"Все подобные манипуляции мы прекрасно умеем читать и они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье", – говорится в заявлении.

В ОП не видят логики в санкциях и считают, что они носят ситуативный спекулятивный характер на фоне скандала с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и протестов в Беларуси.

Марк Сировой

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