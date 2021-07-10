"Это не Будапештский меморандум". Минские соглашения не являются обязательными – Резников

Минские договоренности ошибочно считают обязательными – на самом деле никакой юридической силы этот документ в себе не несет, поэтому его можно усовершенствовать. Об этом заявил в эфире Украина 24 вице-премьер по временно оккупированным территориям Алексей Резников.

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"С первых дней пребывания в этих ботинках я всегда говорил, что минские соглашения подлежат модернизации<...>Они не носят характера международного договора или там юридического документа<...>Никакого обязательства они не несут, это политика дипломатических договоренностей", – подчеркнул он.

По словам Резникова, считать минские договоренности обязательными потому, что по ним вынес резолюцию Совет безопасности ООН, является ошибкой, поскольку он их "просто одобрил и все".

"Это не Будапештский меморандум, не большой договор Украины с Россией, который обязаны были выполнять наши соседи и которые его, кстати, и нарушили, и очень брутально", – отметил вице-премьер.

Как заявил Резников, он считает, что можно спокойно сесть за стол и обсудить минские соглашения – что сработало, а что не сработает никогда, что было сформулировано ошибочно или неверно истрактовано, и создать новую редакцию документа. Он привел в пример Дейтонское соглашение по Югославии, в которое было внесено 15 поправок.

СПРАВКА. Дейтонское соглашение – рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, ознаменовавшее конец хорватско-боснийского конфликта и прекращение огня. Было подписано в Париже 14 декабря 1995 года президентами Сербии, Хорватии и лидером боснийских мусульман.

В феврале 2021 года Резников заявил, что минские соглашения нужно сохранить, но модернизировать.

18 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Данилов заявил, что Украина не будет денонсировать минские договоренности, но выполнить их невозможно.

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Дарья Мостовая

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