"Это не слухи". Депутаты из ЕС написали Арахмии письмо о риске для транша и безвиза

Намерения отмены безвиза для граждан нет, но в этом праве может быть отказано некоторым депутатам и политикам, говорится в письме

Риски Украины потерять финансирование от Европейского союза и безвизовый режим не являются слухами. Об этом говорится в открытом письме депутатов Европарламента Виолы фон Крамон-Таубадель, Майкла Галера и Расы Юнкявичене главе партии Слуга народа Давиду Арахамии, который ранее называл это "слухами" и говорил, что будет реагировать лишь на письма.

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В письме отмечается, что в Меморандуме об оказании макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро подчеркивается необходимость независимой и эффективной деятельности в Украине антикоррупционных структур.

Однако авторы обращения считают, что восприятие коррупции в Украине вернулось к отметке 2017 года, и реформы сворачиваются. Новая комиссия по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры "не имеет значительного антикоррупционного опыта, репутации, высоких моральных качеств и публичного авторитета", пишут они.

Они также утверждают, что некоторые депутаты Слуги народа распространяют кремлевскую дезинформацию, координируют наброски на независимые структуры (такие как НБУ, НАБУ и САП) и "не стесняются дружить с олигархами и "неприкасаемыми" или публично выступать за разрыв связей с ЕС".

По их мнению, генпрокурор Ирина Венедиктова останавливает обвинения в громких коррупционных делах, и в целом мечта президента Владимира Зеленского о стране, "где учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", дает трещины, и многие из этих трещин – в Слуге народа.

В письме говорится, что это не намерение отменить безвиз для граждан. "Но все же мы оставляем за собой право накладывать конкретный отказ в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", – пишут депутаты.

Несмотря на критику Слуги народа, авторы письма считают, что в первые полгода новой власти удалось добиться реформ, и кроме "десятков плохих яблок", в партии есть и честные проевропейские люди, но они сейчас в меньшинстве.

Авторы письма пригласили Арахамию и Зеленского в Европарламент, когда они будут в Брюсселе. "У вас тут есть друзья", – завершают обращение политики.

Утром 17 сентября депутаты Европарламента Галер и фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украиной МВФ и ЕС.

Днем того дня Верховная Рада приняла назначение конкурсной комиссии САП. "За" проголосовали 239 нардепов, "против" – 48, "воздержались" – 14.

После голосования Арахамия назвал слухами риск лишиться безвиза и макрофинансовой помощи. Он сказал, что будет реагировать лишь на письма.

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Марк Сировой

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