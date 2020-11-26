"Это необходимый человек". У Зеленского не видят причин для отставки Шмыгаля

Решения о замене премьер-министра Дениса Шмыгаля нет на повестке дня в Офисе президента. Об этом заявил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в интервью изданию Гордон.

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По его словам, у Шмыгаля есть команда и он работает на преодоление нескольких проблем, существующих в стране – эпидемии COVID-19 и экономического кризиса.

Тимошенко считает, что появление таких сообщений связано с тем, что Шмыгаль "кому-то невыгоден".

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Станислав Стороженко

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