"Это необходимый человек". У Зеленского не видят причин для отставки Шмыгаля
26.11.2020, 19:13
Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба президента)
Решения о замене премьер-министра Дениса Шмыгаля нет на повестке дня в Офисе президента. Об этом заявил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в интервью изданию Гордон.
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По его словам, у Шмыгаля есть команда и он работает на преодоление нескольких проблем, существующих в стране – эпидемии COVID-19 и экономического кризиса.
Тимошенко считает, что появление таких сообщений связано с тем, что Шмыгаль "кому-то невыгоден".
- 4 марта этого года Шмыгаль стал новым премьер-министром страны. На этом посту он сменил Алексея Гончарука, который подал в отставку.
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