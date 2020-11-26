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"Это необходимый человек". У Зеленского не видят причин для отставки Шмыгаля

26.11.2020, 19:13
Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба президента)

Решения о замене премьер-министра Дениса Шмыгаля нет на повестке дня в Офисе президента. Об этом заявил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в интервью изданию Гордон

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По его словам, у Шмыгаля есть команда и он работает на преодоление нескольких проблем, существующих в стране – эпидемии COVID-19 и экономического кризиса. 

Тимошенко считает, что появление таких сообщений связано с тем, что Шмыгаль "кому-то невыгоден". 

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Станислав Стороженко
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