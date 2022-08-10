"Это точно не окурок": министр обороны Великобритании о взрывах в Новофедоровке
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не считает правдоподобными российскую версию взрывов на авиабазе оккупантов в Новофедоровке в Крыму. Об этом он сказал журналистам BBC.
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Уоллес сказал, что Британия еще не установила причины взрывов на российской авиабазе в Крыму 9 августа, но точно не считает правдоподобными объяснения России.
"Такое определенно не происходит из-за окурка", – сказал министр.
В то же время он считает "маловероятным", что взрывы в Новофедоровке могли быть результатом применения оружия, которое Запад передал Украине.
Уоллес отметил, что так или иначе российская военная авиабаза в Крыму является совершенно законной целью для ударов ВСУ.
- 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки-4" в Новофедоровке.
- В России заявили, что огневого поражения базы якобы не было и что на ней по неосторожности взорвался боеприпас.
- Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где не положено.
- В то же время высокопоставленный украинский госслужащий сообщил The New York Times, что взрывы на российской авиабазе – это атака украинских сил, в ходе которой было использовано оборудование украинского производства.
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