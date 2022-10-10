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"Это военное преступление". Глава Евросовета заявил, что ракетная атака – акт отчаяния РФ

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 16:58
Фото: пресс-служба Офиса президента

Глава Европейского совета Шарль Мишель вслед за президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прокомментировал массированный ракетный обстрел Украины, произошедший утром 10 октября. Он считает, что это свидетельство отчаяния Кремля.

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"Ужасные нападения России на Киев и другие города Украины свидетельствуют об отчаянии Кремля. Эти неизбирательные нападения на гражданское население являются военными преступлениями", – говорится в Twitter Мишеля.

Он заявил, что страны Большой семерки (G7) поддержат Украину и решат, как привлечь российский режим к ответственности.

Германия уже созвала срочное заседание лидеров G7, на котором должен выступить президент Украины.

Андрій Водяний
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Россия военные преступления Шарль Мишель война
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