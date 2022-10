"Это военное преступление". Глава Евросовета заявил, что ракетная атака – акт отчаяния РФ

Глава Европейского совета Шарль Мишель вслед за президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прокомментировал массированный ракетный обстрел Украины, произошедший утром 10 октября. Он считает, что это свидетельство отчаяния Кремля.

"Ужасные нападения России на Киев и другие города Украины свидетельствуют об отчаянии Кремля. Эти неизбирательные нападения на гражданское население являются военными преступлениями", – говорится в Twitter Мишеля.

Он заявил, что страны Большой семерки (G7) поддержат Украину и решат, как привлечь российский режим к ответственности.

Russia’s horrendous attacks against Kyiv and other cities across #Ukraine show the desperation of the Kremlin.



These indiscriminate attacks on civilians are war crimes.



Committed to supporting Ukraine & holding Russian regime accountable – we’ll address this with @G7 partners.