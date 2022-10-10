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Зеленский срочно поговорил с Шольцем и Макроном. Президент расскажет G7 о терактах России

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 12:16
Зеленский срочно поговорил с Шольцем и Макроном. Президент расскажет G7 о терактах России - Фото
Володимир Зеленський (Фото - Офіс президента)

Президент Владимир Зеленский выступит на срочном заседании лидеров G7 после массированного ракетного удара армии России. Об этом он сообщил в Twitter по результатам срочных разговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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"Договорились с канцлером Германии, которая председательствует в G7, о созыве срочного заседания группы. Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ", – написал Зеленский.

Также обсуждалось усиление украинской ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на Россию. Аналогичные темы президент обсудил и с Макроном.

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский война ракетный удар g7 эмманюэль макрон ракеты армия рф войска россии олаф шольц
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