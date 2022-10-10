Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратились к украинцам со словами поддержки после утренней массированной ракетной атаки России по всей территории Украины 10 октября. Видеообращение опубликовано в Facebook Еврокомиссии.

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Фон дер Ляйен и Каллас заявили, что шокированы и потрясены жестокими нападениями россиян на украинские города.

Путинская Россия снова показала миру, за что она выступает: жестокость и террор. Виновные должны быть привлечены к ответственности.

"Я знаю, украинцев не запугать. И украинцы знают, мы будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется", – сказал фон дер Ляйен.

"Мы стоим тут на восточной границе Европейского Союза. Дальше – Россия. Мы обращаемся к украинцам – мы поддерживаем вас всеми средствами, которые у нас есть", – сказала Каллас и заявила, что теперь ЕС должен передать Украине средства ПВО, которые могли бы защитить украинское мирное население и города от российских атак.

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Наталія Медведєва

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