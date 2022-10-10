Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратились к украинцам со словами поддержки после утренней массированной ракетной атаки России по всей территории Украины 10 октября. Видеообращение опубликовано в Facebook Еврокомиссии.
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Фон дер Ляйен и Каллас заявили, что шокированы и потрясены жестокими нападениями россиян на украинские города.
Путинская Россия снова показала миру, за что она выступает: жестокость и террор. Виновные должны быть привлечены к ответственности.
"Я знаю, украинцев не запугать. И украинцы знают, мы будем стоять с Украиной столько, сколько потребуется", – сказал фон дер Ляйен.
"Мы стоим тут на восточной границе Европейского Союза. Дальше – Россия. Мы обращаемся к украинцам – мы поддерживаем вас всеми средствами, которые у нас есть", – сказала Каллас и заявила, что теперь ЕС должен передать Украине средства ПВО, которые могли бы защитить украинское мирное население и города от российских атак.
- Утром 10 октября Россия массированно ударила по центру Киева и по всей Украине.
- Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева.
- Воздушные силы сообщили, что Россия использовала высокоточные крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования.
- Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 24 дрона, из них 13 – иранские Shahed-136. Погибли 11 человек, 64 травмированы. Поражены объекты инфраструктуры.
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