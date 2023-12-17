"Это войдет в историю". Кулеба похвалил Шольца за трюк с Орбаном на саммите ЕС

Кулеба: То, что сделал канцлер Германии на саммите, чтобы устранить угрозу венгерского вето, войдет в историю как пример немецкого лидерства.

Фото: EPA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bild сказал, что действия канцлера Германии Олафа Шольца на саммите Евросоюза в Брюсселе войдут в историю. Именно немецкий премьер предложил Виктору Орбану на время выйти из зала заседаний, когда другие страны голосовали за начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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Таким образом, венгерскому премьеру не пришлось менять свою позицию в отношении Украины, а страны Евросоюза добились принятия нужного решения.

"То, что сделал канцлер Германии Олаф Шольц на саммите, чтобы устранить угрозу венгерского вето, войдет в историю как пример немецкого лидерства в пользу Европы. На этой неделе канцлер заслужил огромный искренний и заслуженный восторг в сердцах украинцев", — сказал Кулеба.

Он рассказал, что еще в мае 2022 года его призывы в Германию возглавить процесс предоставления Украине статуса кандидата в ЕС сталкивались с непониманием.

"Германия не хочет быть лидером, — говорили мне эксперты и политики в Берлине. Я рад, что немецкие политические решения с тех пор изменились. Я могу лишь надеяться, что это также знаменует более широкий и необратимый сдвиг в подходе Германии к руководству усилиями по решению сложных вопросов", – сказал украинский министр.

"У нас много причин быть благодарными Германии: от военной помощи до финансовой поддержки. Но политическая ясность относительно членства Украины в ЕС — это, пожалуй, лучший рождественский подарок из Берлина", — добавил он.