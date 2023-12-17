"Це увійде в історію". Кулеба похвалив Шольца за трюк з Орбаном на саміті ЄС

Кулеба: Те, що зробив канцлер Німеччини на саміті, щоб усунути загрозу угорського вето, увійде до історії як приклад німецького лідерства

Фото: EPA

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild сказав, що дії канцлера Німеччини Олафа Шольца на саміті Євросоюзу в Брюсселі увійдуть в історію. Саме німецький прем'єр запропонував Віктору Орбану на час вийти з зали засідань, коли інші країни голосували за початок перемовин про вступ України в ЄС.

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Таким чином угорському прем'єру не довелося змінювати свою позицію щодо України, а країни Євросоюзу добилися ухвалення потрібного рішення.

"Те, що зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц на саміті, щоб усунути загрозу угорського вето, увійде до історії як приклад німецького лідерства на користь Європи. Цього тижня канцлер заслужив на величезне щире і заслужене захоплення в серцях українців", – сказав Кулеба.

Він розказав, що іще у травні 2022 року його заклики до Німеччини очолити процес надання Україні статусу кандидата в ЄС наштовхувалися на нерозуміння.

"Німеччина не хоче бути лідером, — казали мені експерти та політики в Берліні. Я радий, що німецькі політичні рішення відтоді змінилися. Я можу лише сподіватися, що це також знаменує ширший і незворотний зсув у підході Німеччини до керівництва зусиллями з вирішення найскладніших питань", – сказав український міністр.

"Ми маємо багато причин бути вдячними Німеччині: від військової допомоги до фінансової підтримки. Але політична ясність щодо членства України в ЄС — це, мабуть, найкращий різдвяний подарунок із Берліна", – додав він.