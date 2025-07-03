Euractiv: Европа начала скрытую подготовку к выводу американских войск
Европейские союзники США по НАТО начали в частном порядке подготовку к выводу американских войск из Европы. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на неназванные источники.
Европейские страны убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность войск, развернутых на Европейском континенте, которая в настоящее время составляет около 80 000 человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.
"Вопрос не в том, произойдет ли сокращение численности американских войск, а в том, насколько упорядоченно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие оборонные планы Альянса", – сказал собеседник медиа.
Дискуссии ведутся вокруг трех основных вопросов: сколько американских войск уйдет, насколько резким будет вывод войск и способны ли европейские силы заменить уходящие американские военные ресурсы.
Восточный фланг НАТО особенно обеспокоен внезапным выводом американских войск, что, вероятно, приведет к немедленным запросам о подкреплении от других союзников.
Несколько стран в частном порядке призвали НАТО ускорить переговоры о пересмотре своих оборонных планов, чтобы начать подготовку к тому, что у Америки будет гораздо меньшая роль.
Ожидается, что вывод американских войск также повлияет на основные американские военные базы в Германии и Италии, которые служили базой для поддержки передовых военных операций США.
- Обсуждения присутствия американских войск в Европе ведутся с начала второго срока президентства Трампа. Уже в феврале сообщалось, что Соединенные Штаты не выйдут из НАТО, однако могут вывести часть войск из Европы, поскольку их приоритеты смещаются в Индо-Тихоокеанский регион.
- 30 мая источники Reuters сообщили, что американский президент передумал передавать европейцам командование Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и уже определился с кандидатурой нового главнокомандующего. Это было воспринято Европой как позитивный сигнал.