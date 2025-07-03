Euractiv: Европа начала скрытую подготовку к выводу американских войск

Европейские союзники больше не сомневаются в том, что США сократят свой контингент на континенте

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Европейские союзники США по НАТО начали в частном порядке подготовку к выводу американских войск из Европы. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на неназванные источники.

Европейские страны убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность войск, развернутых на Европейском континенте, которая в настоящее время составляет около 80 000 человек, и перенаправит их в Азию и на Ближний Восток.

"Вопрос не в том, произойдет ли сокращение численности американских войск, а в том, насколько упорядоченно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие оборонные планы Альянса", – сказал собеседник медиа.

Дискуссии ведутся вокруг трех основных вопросов: сколько американских войск уйдет, насколько резким будет вывод войск и способны ли европейские силы заменить уходящие американские военные ресурсы.

Восточный фланг НАТО особенно обеспокоен внезапным выводом американских войск, что, вероятно, приведет к немедленным запросам о подкреплении от других союзников.

Несколько стран в частном порядке призвали НАТО ускорить переговоры о пересмотре своих оборонных планов, чтобы начать подготовку к тому, что у Америки будет гораздо меньшая роль.

Ожидается, что вывод американских войск также повлияет на основные американские военные базы в Германии и Италии, которые служили базой для поддержки передовых военных операций США.