Euractiv: Європа розпочала приватну підготовку до виведення американських військ

Європейські союзники вже не мають сумніву, що США скоротять контингент на континенті

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Європейські союзники США по НАТО розпочали приватну підготовку до виходу американських військ з Європи. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на неназваних співрозмовників.

Європейські країни переконані, що президент США Дональд Трамп скоротить чисельність військ, розгорнутих на Європейському континенті, які наразі становлять близько 80 000, і перенаправить їх до Азії та Близького Сходу.

"Питання не в тому, чи відбудеться скорочення військ США, а в тому, наскільки впорядковано це можна зробити, не ставлячи під загрозу наявні оборонні плани Альянсу", – сказав співбесідник медіа.

Дискусії точаться навколо трьох головних питань: скільки американських військ піде, наскільки різким буде виведення військ і чи здатні європейські сили замінити американські військові ресурси, що відходять.

Східний фланг НАТО особливо стурбований раптовим виведенням американських військ, що, ймовірно, призведе до негайних запитів на підкріплення від інших союзників.

Кілька країн приватно закликали НАТО пришвидшити переговори щодо перегляду своїх оборонних планів, щоб розпочати підготовку до того, що Америка відіграватиме значно меншу роль.

Очікується, що виведення військ США також вплине на основні американські військові бази в Німеччині та Італії, які були основою для підтримки передових військових операцій США.