"Эвакуируйся! Украина уже близко": акция украинского сопротивления в Крыму – фото
06.09.2022, 14:15
Фото - Telegram Жовта Стрічка
Во временно оккупированном Крыму появились листовки сопротивления с призывом к эвакуации граждан Украины. Их фотографии опубликовал Telegram Жовта Стрічка.
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Граждан Украины, проживающих на территории Крыма, призывают избегать находиться рядом с российскими военными объектами и, если есть возможность, выехать с временно оккупированной территории.
Листовки напоминают жителям Крыма, что деоккупация полуострова становится все ближе.
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