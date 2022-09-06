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"Эвакуируйся! Украина уже близко": акция украинского сопротивления в Крыму – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 14:15
Фото - Telegram Жовта Стрічка

Во временно оккупированном Крыму появились листовки сопротивления с призывом к эвакуации граждан Украины. Их фотографии опубликовал Telegram Жовта Стрічка.

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Граждан Украины, проживающих на территории Крыма, призывают избегать находиться рядом с российскими военными объектами и, если есть возможность, выехать с временно оккупированной территории.

Листовки напоминают жителям Крыма, что деоккупация полуострова становится все ближе. 

"Эвакуируйся! Украина уже близко": акция украинского сопротивления в Крыму – фото

"Эвакуируйся! Украина уже близко": акция украинского сопротивления в Крыму – фото

"Эвакуируйся! Украина уже близко": акция украинского сопротивления в Крыму – фото
  • 5 сентября советник главы ОП Михаил Подоляк обратился к жителям временно оккупированных территорий с рекомендациями, что делать во время деоккупации

Сергій Бережний
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Крым деоккупация листовки сопротивление подполье
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