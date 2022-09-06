"Эвакуируйся! Украина уже близко": акция украинского сопротивления в Крыму – фото

Во временно оккупированном Крыму появились листовки сопротивления с призывом к эвакуации граждан Украины. Их фотографии опубликовал Telegram Жовта Стрічка.

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Граждан Украины, проживающих на территории Крыма, призывают избегать находиться рядом с российскими военными объектами и, если есть возможность, выехать с временно оккупированной территории.

Листовки напоминают жителям Крыма, что деоккупация полуострова становится все ближе.

4 сентября президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, по результатам которого сообщил, что "украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву". В ОП показали фото флага, поднятого в Высокополье Херсонской области.

5 сентября советник главы ОП Михаил Подоляк обратился к жителям временно оккупированных территорий с рекомендациями, что делать во время деоккупации

Сергій Бережний

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