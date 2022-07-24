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Еврейское агентство по репатриации готовит к эвакуации офис в Москве – The Jerusalem Post

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 07:03
Еврейское агентство по репатриации готовит к эвакуации офис в Москве – The Jerusalem Post - Фото
Эмблема Сохнут

Еврейское агентство по содействию репатриации в Израиль (Сохнут) готовит план эвакуации офиса в Москве на случай, если МИД Израиля не удастся договориться с Кремлем. Об этом пишет The Jerusalem Post.

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Издание сообщает со ссылкой на источник, близкий к Еврейскому агентству, что сотрудники московского офиса "пакуют вещи и пересматривают порядок работы". 

21 июля в Басманном суде Москвы подтвердили, что получили иск Минюста РФ о ликвидации российского отделения Сохнут, и что первое разбирательство по иску назначено на 28 июля. 

Ранее руководство агентства называло противоречия между Сохнут и властями РФ "административными" и выражало надежду найти способ урегулирования. Такой же позиции придерживался МИД Израиля, который избегал делать заявления по ситуации.

Однако, пишет The Jerusalem Post, противоречия носят по факту политический характер, и для попытки их урегулирования в Москву отправлена переговорная группа, в которую вошли представители офиса премьера, МИД, Минюста и Министерства по репатриации Израиля.    

На случай, если ситуацию не удастся урегулировать, Сохнут планирует релоцировать московский офис в Израиль и перевести помощь репатриантам из России на дистанционную онлайн-платформу, что затруднит возможность помощи пожилым и больным людям.

The Jerusalem Post утверждает, что после начала вторжения России в Украину заявки на репатриацию подали около 30 000 граждан РФ, около 5000 из них уже одобрены.

СПРАВКА. Еврейское агентство (Сохнут) - международная организация с отделениями во множестве стран мира, занимающаяся содействием репатриации евреев в Израиль и помощью репатриантам. Среди ее официальных целей – "спасение евреев из тех стран, где они подвергаются преследованиям и их жизнь находится в опасности". 
  • 8 июня стало известно, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию после требования путинского режима публично поддержать войну РФ против Украины.
  • 5 июля израильские СМИ сообщали, что власти РФ потребовали от руководства Сохнут прекратить деятельность в Российской Федерации. В публикации в The Jerusalem Post утверждалось, что Сохнут получил официальное письмо с таким требованием. Реакция МИД Израиля была подчеркнуто выжидающей, а МИД России назвал эту публикацию "провокацией".

Читайте также: Главный раввин Украины посоветовал евреям уезжать из России: Опускается железный занавес

Сергей Бережной
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Израиль репатриация Сохнут
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