По словам депутата Здеховского, Чехия стала убежищем для российских агентов, откуда они действовали по всей Европе

Андрей Бабиш (Фото: wikimedia.org)

Москва считает Чехию частью своей сферы влияния и так было всегда. Такое мнение высказал в разборе для LIGA.net евродепутат от Чехии Томаш Здеховский.

По словам депутата, Чешская Республика стала убежищем для российских агентов, откуда они действовали по всей Европе.

"Нынешнее правительство положило этому конец, значительно сократив количество "дипломатов" и персонала российского посольства, и занимает решительную антироссийскую позицию, – констатирует Здеховский.

Однако Россия вкладывает значительные средства в партии и политиков, которые преуменьшают значение российско-украинской войны и российские военные преступления, отмечает евродепутат.

По его словам, благодаря своему влиянию в социальных сетях – часто при поддержке российских ботоферм, эти партии и политики достигают огромного количества чешских граждан, которые со временем и благодаря массовым кампаниям могут начать соглашаться с ними.

Здеховский открыто называет политиков, которых Россия "давно финансирует": евродепутат и председатель партии Stačilo! Катержина Конечная и лидер SPD Томио Окамура.

Эти политики, стремящиеся к демонтажу политической системы, выдвигают ультимативные требования в обмен на поддержку лидера партии ANO и бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Среди ключевых – проведение референдумов о выходе из ЕС или НАТО и ослабление сил безопасности и разведывательных сил.