Євродепутат: Москва вважає Чехію частиною своєї сфери впливу

За словами депутата Здеховського, Чехія стала притулком для російських агентів, звідки вони діяли у всій Європі

Андрей Бабіш (Фото: wikimedia.org)

Москва вважає Чехію частиною своєї сфери впливу і так було завжди. Таку думку висловив в розборі для LIGA.net євродепутат від Чехії Томаш Здеховський.

За словами депутата, Чеська Республіка стала притулком для російських агентів, звідки вони діяли у всій Європі.

"Нинішній уряд поклав цьому край, значно скоротивши кількість "дипломатів" і персоналу російського посольства, і займає рішучу антиросійську позицію", – констатує Здеховський.

Однак Росія вкладає значні кошти в партії та політиків, які применшують значення російсько-української війни та російські воєнні злочини, наголошує євродепутат.

За його словами, завдяки своєму впливу в соціальних мережах – часто за підтримки російських ботоферм – ці партії та політики досягають величезної кількості чеських громадян, які з часом і завдяки масовим кампаніям можуть почати погоджуватися з ними.

Здеховський відкрито називає політиків, яких Росія "давно фінансує": євродепутатка та голова партії Stačilo! Катержина Конечна і лідер SPD Томіо Окамура.

Ці політики, які прагнуть демонтажу політичної системи, висувають ультимативні вимоги в обмін на підтримку лідера партії ANO та колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша.

Серед ключових – проведення референдумів про вихід із ЄС або НАТО та послаблення безпекових та розвідувальних сил.