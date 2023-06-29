Евродепутат: Реально обеспечить безопасность Запорожской АЭС могут международные войска

Для реальной гарантии безопасности на ЗАЭС следует лишить Россию контроля над станцией и ввести туда международный контингент. Об этом для материала LIGA.net о ЗАЭС рассказал Андрюс Кубилюс – депутат Европарламента (фракция ЕНП) и бывший премьер-министр Литвы.

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"Есть только один способ, как можно установить безопасность на электростанции. Если ЗАЭС будут защищать международные войска. Неважно — миротворческая миссия ООН, НАТО. Но только в таком случае можно реалистично обеспечить безопасность", – говорит Кубилюс.

Он признает, что эта идея теоретическая. Но, по мнению Кубилюса, это единственное, что может изменить ситуацию.

По словам евродепутата, западному сообществу нужно понять, с какой опасностью они и Украина столкнулись.

"Мы можем делать резкие заявления против политики Путина, против возможных провокаций и так далее. Но ничего из этого не изменит ситуацию. Да, идея с международным контингентом – теоретическая, но это то, о чем мы должны громко говорить. И сейчас я пользуюсь случаем, чтобы поднять именно эту тему", – подытожил Кубилюс.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

В Украине развернули штабы в случае теракта на ЗАЭС. МВД дало первые инструкции.

Какие возможны сценарии катастрофы и что делать гражданским, если она произойдет, – читайте в разборе LIGA.net.

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