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Євродепутат: Реально гарантувати безпеку Запорізької АЕС можуть міжнародні війська

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 16:30
Євродепутат: Реально гарантувати безпеку Запорізької АЕС можуть міжнародні війська - Фото
Андрюс Кубілюс (фото - ЕРА)

Для реальної гарантії безпеки на ЗАЕС потрібно позбавити Росію контролю над станцією та ввести туди міжнародний контингент. Про це для матеріалу LIGA.net про ЗАЕС розповів Андрюс Кубілюс – депутат Європарламенту (фракція ЄНП) та колишній прем’єр-міністр Литви.

"Є тільки один спосіб, як можна встановити безпеку на електростанції.  Якщо ЗАЕС будуть захищати міжнародні війська. Неважливо – миротворча місія ООН, НАТО. Але тільки в такому випадку можна реалістично забезпечити безпеку", – каже Кубілюс.

Він визнає, що ця ідея є теоретичною. Але, на думку Кубілюса, це єдине, що може змінити ситуацію.

За словами євродепутата, західній спільноті треба усвідомити, з якою небезпекою вони та Україна зіткнулися.

"Ми можемо робити різкі заяви проти політики Путіна, проти можливих провокацій тощо. Але нічого з цього не змінить ситуацію. Так, ідея з міжнародним контингентом – теоретична, але це те, про що ми маємо голосно говорити. І зараз я користуюся нагодою, щоб підняти саме цю тему", – підсумував Кубілюс.

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Марко Сировой
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