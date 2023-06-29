Євродепутат: Реально гарантувати безпеку Запорізької АЕС можуть міжнародні війська
Для реальної гарантії безпеки на ЗАЕС потрібно позбавити Росію контролю над станцією та ввести туди міжнародний контингент. Про це для матеріалу LIGA.net про ЗАЕС розповів Андрюс Кубілюс – депутат Європарламенту (фракція ЄНП) та колишній прем’єр-міністр Литви.
"Є тільки один спосіб, як можна встановити безпеку на електростанції. Якщо ЗАЕС будуть захищати міжнародні війська. Неважливо – миротворча місія ООН, НАТО. Але тільки в такому випадку можна реалістично забезпечити безпеку", – каже Кубілюс.
Він визнає, що ця ідея є теоретичною. Але, на думку Кубілюса, це єдине, що може змінити ситуацію.
За словами євродепутата, західній спільноті треба усвідомити, з якою небезпекою вони та Україна зіткнулися.
"Ми можемо робити різкі заяви проти політики Путіна, проти можливих провокацій тощо. Але нічого з цього не змінить ситуацію. Так, ідея з міжнародним контингентом – теоретична, але це те, про що ми маємо голосно говорити. І зараз я користуюся нагодою, щоб підняти саме цю тему", – підсумував Кубілюс.
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