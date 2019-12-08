Евродепутаты обратились к Apple из обозначения Крыма "российским"

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Депутаты Европейского парламента направили американской компании Apple письмо из-за обозначения в своих приложениях для российских пользователей Крыма как части страны-агрессора России. Об этом представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий, передает Радио Свобода.

В письме евродепутаты призвали производителя гаджетов исправить обозначение полуострова в соответствии с международным правом.

"Невозможно игнорировать страдания крымчан под российской аннексией, в том числе дело Олега Сенцова, крымского режиссера и активиста, который стал лауреатом премии Сахарова-2018 "За свободу мысли" после пяти лет несправедливого заключения. Немало других крымских политических заключенных находятся в России по сфальсифицированным делам и решение Apple поддаться российскому геополитическому давлению должно быть изменено", - говорится в письме, фото которого обнародовал Точицкий.

Справка. Ранее в российской Госдуме заявили, что Apple стала показывать российским пользователям Крым территорией РФ в своих продуктах. При этом для украинских пользователей Apple Крым отображается как часть Украины. Вскоре в Apple ответили, что пересмотрят свою политику определения "спорных территорий".

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