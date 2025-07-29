Еврокомиссар: Европейская армия обеспечена лишь на 50% от целей НАТО
Европейские армии имеют лишь половину от необходимой НАТО мощности. Об этом заявивbk еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью Euractiv.
По словам Кубилюса, европейские армии "имеют 50% от того, что должны иметь сейчас согласно целям НАТО".
Европейская комиссия планирует тратить значительные средства на оборону и поощряет страны брать совместные займы для усиления своих программ военных закупок с помощью таких инициатив, как SAFE, имеющий целью мобилизовать 150 млрд евро займов, рассказал Кубилюс.
Еврокомиссар отметил, что почти 40% оборонных бюджетов ЕС тратится на покупку вооружения американского производства. Еще год назад этот показатель составлял около 60%.
"Я не могу себе представить, что мы больше не будем покупать американское вооружение, но уменьшение этой цифры на 10% или 20% означает, что огромное количество денег останется для европейской промышленности", – сказал Кубилюс.
По его убеждению, совместные военные закупки между странами ЕС могут снизить расходы.
"Если страны-члены идут на совместные закупки, что означает большие контракты, в среднем цена производства снижается до 70%", – отметил еврокомиссар.
По его словам, в европейской оборонной промышленности некоторые слияния уже происходят, а дальнейшая консолидация может помочь сделать этот сектор более конкурентоспособным на мировом уровне.
Еврокомиссар планирует продвигать планы создания Европейского оборонного союза, в который войдут Норвегия, Великобритания и Украина.
Он также должен проинформировать лидеров блока о том, что им нужно сделать до 2030 года, чтобы их вооруженные силы были готовы к войне.
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