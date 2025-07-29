Єврокомісар: Європейська армія забезпечена лише на 50% від цілей НАТО

Єврокомісар планує просувати плани створення оборонного союзу, до якого увійдуть Норвегія, Велика Британія і Україна

Андрюс Кубілюс (Фото: EPA)

Європейські армії мають лише половину від необхідної НАТО потужності. Про це заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Euractiv.

За словами Кубілюса, європейські армії "мають 50% від того, що повинні мати зараз згідно з цілями НАТО".

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Європейська комісія планує витрачати значні кошти на оборону і заохочує країни брати спільні позики для посилення своїх програм військових закупівель за допомогою таких ініціатив, як SAFE, що має на меті мобілізувати 150 млрд євро позик, розповів Кубілюс.

Єврокомісар зазначив, що майже 40% оборонних бюджетів ЄС витрачається на купівлю озброєння американського виробництва. Ще рік тому цей показник становив близько 60%.

"Я не можу собі уявити, що ми більше не будемо купувати американське озброєння, але зменшення цієї цифри на 10% або 20% означає, що величезна кількість грошей залишиться для європейської промисловості", – сказав Кубілюс.

На його переконання, спільні військові закупівлі між країнами ЄС можуть знизити витрати.

"Якщо країни-члени йдуть на спільні закупівлі, що означає більші контракти, в середньому ціна виробництва знижується до 70%", – зауважив єврокомісар.

За його словами, у європейській оборонній промисловості деякі злиття вже відбуваються, а подальша консолідація може допомогти зробити цей сектор більш конкурентоспроможним на світовому рівні.

Єврокомісар планує просувати плани створення Європейського оборонного союзу, до якого увійдуть Норвегія, Велика Британія і Україна.

Він також має поінформувати лідерів блоку про те, що їм потрібно зробити до 2030 року, щоб їхні збройні сили були готовими до війни.