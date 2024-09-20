Еврокомиссар объяснила, почему из ЕС не будут высылать украинцев мобилизационного возраста
Из Европейского Союза не будут высылать украинских мужчин мобилизационного возраста, ведь это противоречит Директиве о временной защите. Об этом в интервью Радио Свобода сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
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По ее словам, применение дифференцированного подхода к украинским беженцам, который базировался бы на их половой принадлежности, возрасте и военнообязанности, невозможно.
Еврокомиссар отметила, что это противоречит Директиве о временной защите – документу, регулирующему статус украинских беженцев на территории ЕС.
На вопрос, помог бы ЕС Украине вернуть ее мужчин призывного возраста из-за границы, Йоханссон сказала, что никого не будут высылать с территории Евросоюза принудительно.
"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем высылать из ЕС", — добавила Йоханссон.
- 25 июля Сикорский заявил, что Польша может создать условия для возвращения украинских мужчин домой.
- 6 сентября посол Украины в Чехии сказал, что находящихся за рубежом мужчин призывного возраста принудительно не будут возвращать.
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