Глава МИД: Пора ставить вопрос о разработке Евросоюзом программ возвращения украинцев

Андрей Сибига считает, что для возвращения украинцев должны быть созданы соответствующие условия

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министерство иностранных дел работает с европейскими партнерами с целью создания надлежащих условий и внедрения инициатив, способствующих возвращению украинцев, выехавших за границу во время полномасштабного вторжения. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига на конференции Ялтинской европейской стратегии.

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"Сейчас время ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ возвращения украинцев. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть на повестке дня", – сказал глава МИД.

По его словам, внешнеполитическое ведомство продолжает активную работу с Еврокомиссией над разработкой инициатив, поощряющих украинцев возвращаться на родину. В частности, о таких стратегиях речь шла во время переговоров главы МИД с комиссаром по вопросам внутренних дел ЕС Ильвой Юханссон.

Сибига считает, что соответствующие инициативы должны прежде всего создавать позитивную мотивацию для того, чтобы находящиеся за рубежом украинцы делали выбор в пользу возвращения.

20 августа Зеленский анонсировал создание институции, которая будет объединять граждан страны за границей и будет способствовать противодействию российским нарративам.

27 августа Зеленский заявил, что так называемое "министерство единства" планируется создать для того, чтобы способствовать возвращению украинцев на родину.

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