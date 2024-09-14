Глава МЗС: На часі ставити питання про розробку Євросоюзом програм повернення українців

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністерство закордонних справ працює з європейськими партнерами з метою створення належних умов та впровадження ініціатив, які сприятимуть поверненню українців, які виїхали за кордон під час повномасштабного вторгнення. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на конференції Ялтинської європейської стратегії.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"На часі ставити питання про розробку Європейським Союзом програм повернення українців. Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному", – сказав очільник МЗС.

За його словами, зовнішньополітичне відомство продовжує активну роботу з Єврокомісією над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повертатися на батьківщину. Зокрема про такі стратегії йшлося під час перемовин глави МЗС з комісаркою з питань внутрішніх справ ЄС Ілвою Йоганссон.

Сибіга вважає, що відповідні ініціативи мають насамперед створювати позитивну мотивацію для того, щоб українці, які знаходяться за кордоном, робили вибір на користь повернення.

20 серпня Зеленський анонсував створення інституції, яка об'єднуватиме громадян країни за кордоном та сприятиме протидії російським наративам.

27 серпня Зеленський заявив, що так зване "міністерство єдності" планують створити для того, аби сприяти поверненню українців на батьківщину.

Читайте також: Зустріч "слуг" із Зеленським: є плани створити Міністерство повернення українців