Зустріч "слуг" із Зеленським: є плани створити Міністерство повернення українців
В Україні може з’явитись нове міністерство. Про це повідомив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія після зустрічі "слуг" із президентом Володимиром Зеленським ввечері 4 вересня.
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"Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити", – повідомив він.
Також на зустрічі обговорювались подальші кадрові ротації в уряді. Таких заплановано ще дев’ять. Зеленський пояснює це тим, що "потрібна нова енергія".
- 3 вересня голова "слуг" у Раді заявив, що буде змінено понад 50% складу уряду.
- 4 вересня Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна. Також звільнено Малюську з посади міністра юстиції.
- Водночас для звільнення Верещук із посади глави Мінреінтеграції не вистачило голосів. Відставку Кулеби з посади глави МЗС Рада не розглянула – в СН кажуть, що "просто не встигли".
- Зеленський поки не береться прогнозувати, які посади можуть отримати міністри після відставки – каже, ще рано про це говорити.
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