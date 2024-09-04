Зустріч "слуг" із Зеленським: є плани створити Міністерство повернення українців

Наразі обговорюється, хто міг би очолити нове відомство

Давид Арахамія (Фото - пресслужба Слуги народу)

В Україні може з’явитись нове міністерство. Про це повідомив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія після зустрічі "слуг" із президентом Володимиром Зеленським ввечері 4 вересня.

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"Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити", – повідомив він.

Також на зустрічі обговорювались подальші кадрові ротації в уряді. Таких заплановано ще дев’ять. Зеленський пояснює це тим, що "потрібна нова енергія".

3 вересня голова "слуг" у Раді заявив, що буде змінено понад 50% складу уряду.

4 вересня Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна. Також звільнено Малюську з посади міністра юстиції.

Водночас для звільнення Верещук із посади глави Мінреінтеграції не вистачило голосів. Відставку Кулеби з посади глави МЗС Рада не розглянула – в СН кажуть, що "просто не встигли".

Зеленський поки не береться прогнозувати, які посади можуть отримати міністри після відставки – каже, ще рано про це говорити.

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