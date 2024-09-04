Встреча "слуг" с Зеленским: есть планы создать Министерство возвращения украинцев
В Украине может появиться новое министерство. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия после встречи "слуг" с президентом Владимиром Зеленским вечером 4 сентября.
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"Обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", – сообщил он.
Также на встрече обсуждались дальнейшие кадровые ротации правительства. Таких запланировано еще девять. Зеленский объясняет это тем, что "нужна новая энергия".
- 3 сентября глава "слуг" в Раде заявил, что будет изменено более 50% состава правительства.
- 4 сентября Рада проголосовала за отставку министра по стратегическим отраслям промышленности Камышина. Также уволен Малюська с должности министра юстиции.
- В то же время для увольнения Верещук с должности главы Минреинтеграции не хватило голосов. Отставку Кулебы с поста главы МИД Рада не рассмотрела – в СН говорят, что "просто не успели".
- Зеленский пока не берется прогнозировать, какие должности могут получить министры после отставки – сказал, еще рано об этом говорить.
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