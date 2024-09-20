Єврокомісарка пояснила, чому з ЄС не висилатимуть українських чоловіків мобілізаційного віку

Ілва Йоганссон зазначила, що ЄС підтримає тих, хто хоче повернутися в Україну

Ілва Йоганссон (Фото: Teresa Suarez/EPA)

З Європейського Союзу не висилатимуть українських чоловіків мобілізаційного віку, адже це суперечить Директиві про тимчасовий захист. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

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За її словами, застосування диференційованого підходу до українських біженців, що базувався б на їх статі, віці та військовозобов’язаності, неможливе.

Єврокомісарка зазначила, що це суперечить Директиві про тимчасовий захист – документу, що регулює статус українських біженців на території ЄС.

На запитання, чи ЄС допоміг би Україні повернути її чоловіків призовного віку з-за кордону, Йоганссон сказала, що нікого не висилатимуть із території Євросоюзу примусово.

"Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не висилатимемо з ЄС", – додала Йоганссон.

25 липня Сікорський заявив, що Польща може створити умови для повернення українських чоловіків додому.

6 вересня посол України в Чехії сказав, що чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, примусово не повертатимуть.

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